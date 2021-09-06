У США колишній морський піхотинець убив родину: вціліла лише 11-річна дівчинка

Стрільця затримала поліція.

В американській Флориді колишній морський піхотинець убив цілу родину: застрелив чотирьох осіб і тварину.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 вересня.

Чоловік розстріляв батька, матір і маленьку дитину, а ще собаку родини, а потім у сусідньому будинку напав на 62-річну маму вбитої. З усієї сім'ї вижити пощастило лише 11-річній дівчинці: її з сімома кульовими пораненнями забрали до лікарні.

Під час затримання зав'язалася перестрілка з поліцією. Стрільця було поранено, а згодом він здався. Нападник був ветераном війн в Іраку і Афганістані. Його дівчина повідомила, що чоловік потерпав від посттравматичного стресового розладу, вживав метамфітамін. Тиждень тому його психічне здоров'я погіршилося: він заявив, що розмовляє з Богом. Наразі нападник перебуває під вартою.

Новини світу: в американській Флориді колишній морський піхотинець убив цілу родину

Як повідомлялося, у столиці Німеччини Берліні афганець напав з ножем на двох людей. Поранення отримала 58-річна садівниця і 66-річний чоловік, який прийшов їй на допомогу. Нападника затримали. Відомо, що афганець проживає в Німеччині від 2016 року. За словами правоохоронців, чоловік страждає психічним розладом. Проте версія, що напад був здійснений через "ісламістські мотиви", не відкидається.

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