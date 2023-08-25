У США колишній поліцейський влаштував стрілянину в барі: багато загиблих та поранених

Нападник був ліквідований офіцером поліції, який прибув на місце події.

У Сполучених Штатах колишній поліцейський влаштував стрілянину в байкерському барі в Південній Каліфорнії. В результаті стрілянини три людини загинули, а ще шість осіб отримали поранення.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що стрілянина сталась приблизно за 80 кілометрів на південних схід від Лос-Анджелеса. Чоловік зайшов у бар та наділив пістолет на свою колишню дружину, якій вдалося вижити в результаті стрілянини.

В результаті стрілянини троє людей у барі загинули, ще шестеро отримали поранення. Стрілок був вбитий офіцером поліції, який прибув на місце злочину.

У місцевому департаменті поліції повідомили, що нападником був сержант у відставці Джон Сноулінг, який служив у поліції з 1986 року по лютий 2014 року.

У Білому домі повідомили, що президент Джо Байден був проінформований про злочин.

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