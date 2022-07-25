У США копи застрелили чотириметрову змію, яка душила чоловіка

У США поліцейським довелося застрелити дуже велику змію, яка напала на господаря і мало не вбила його.

Інцидент трапився у містечку Фогельсвілль, штат Пенсільванія.

Про це повідомляє New York Post.

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Двоє співробітників поліції прибули на виклик. У приміщенні правоохоронці виявили потерпілого у непритомному стані і чотириметрову рептилію, що душила його.

Поліцейські швидко оцінили ситуацію. Після чого один із них зробив постріл змії в голову.

"Ситуація була надзвичайна. Віддаю належне колегам — вони зреагували миттєво і зробили те, що повинні були", — сказав лейтенант Пітер Нікішер.

Потерпілого одразу ж доправили до лікарні. У поліцейському відділенні Фогельсвілля заявили, що повідомлень про його смерть поки не надходило.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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