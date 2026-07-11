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У США крокодил відкусив хлопчикові руку
Напад хижака на дитину стався під час риболовлі. Батько намагався врятувати свого сина.
У США 11-річний Броді Террі залишився без руки після нападу алігатора. Хлопчика вже виписали з лікарні.
Про це повідомляє News 6.
Хижак напав на хлопчика, коли той ловив рибу з берега, схопивши його за руку. Батько Броді одразу кинувся у воду і спробував розтиснути пащу алігатора, але той встиг перевернутися і відірвав руку дитини.
Лікарі провели кілька операцій, але так і не змогли врятувати його руку.
Алігатора, який напав на Броді, ліквідували. Він досягав завдовжки 2,6 метра.
Нагадаємо, 39-річний чоловік загинув після нападу акули під час риболовлі поблизу узбережжя штату Квінсленд в Австралії.