У США крокодил відкусив хлопчикові руку

Крокодил / © Pixabay

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У США 11-річний Броді Террі залишився без руки після нападу алігатора. Хлопчика вже виписали з лікарні.

Про це повідомляє News 6.

Хижак напав на хлопчика, коли той ловив рибу з берега, схопивши його за руку. Батько Броді одразу кинувся у воду і спробував розтиснути пащу алігатора, але той встиг перевернутися і відірвав руку дитини.

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Лікарі провели кілька операцій, але так і не змогли врятувати його руку.

Алігатора, який напав на Броді, ліквідували. Він досягав завдовжки 2,6 метра.

Нагадаємо, 39-річний чоловік загинув після нападу акули під час риболовлі поблизу узбережжя штату Квінсленд в Австралії.

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