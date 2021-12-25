У США лікаря християнської школи-інтернату звинуватили у содомії та розбещенні дітей: що відомо

У США лікаря християнської школи-інтернату звинуватили у содомії та розбещенні дітей: що відомо

Підозрюваний має медичні ліцензії Міссурі, Каліфорнії та Арізоні, керує цілодобовою клінікою і допомагає безхатькам.

В американському штаті Міссурі лікарю приватної християнської школи-інтернату Agape висунули звинувачення у злочинах щодо дітей, вчинених на сексуальному ґрунті.

Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що 57-річного Девіда Ерла Смока звинуватили у содомії другого ступеня, розбещенні третього ступеня щодо дитини віком до 14 років та у звабленні або спробі зваблення дитини віком до 15 років.

Станом на п'ятницю підозрюваний не перебуває під вартою. За попередніми даними, його розшукують.

Смок довгий час працював лікарем у Agape, програмі для приблизно 150 хлопців із "поганою поведінкою або поганою успішністю". Відвідування школи вартує 48 тис. доларів на рік.

Як пише Daily Mail, він також керує цілодобовою клінікою в окрузі Седар і допомагає безхатькам у Спрингфілді. Лікар має медичні ліцензії в Міссурі, Каліфорнії та Арізоні, а один з його синів одружений із онукою покійного засновника Agape.

Він також має у власності особняк з 11 спальнями, який використовується як інша християнська школа-інтернат Legacy Academy Adventures.

Навчальний заклад Agape перебуває під пильною увагою громадськості від вересня, коли п'ятьом співробітникам, зокрема зятю Смока, висунули звинувачення у нападі на учнів.

Це сталося після того, як 16 чоловіків, які раніше відвідували школу, описали журналістам The Star роки фізичного насильства, лайок, маніпуляцій та жорстоких покарань, зокрема відмови у їжі та воді.

Після цього десятки колишніх учнів школи почали розповідати про свій досвід, а понад 1,2 тис. людей підписали петицію про те, щоб назавжди закрити установу.

Потерпілі вказували, що насильство найчастіше відбувалося у м'якій кімнаті, де співробітники били та штовхали учнів за провину.

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