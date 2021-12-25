У США лікаря християнської школи-інтернату звинуватили у содомії та розбещенні дітей: що відомо

Підозрюваний має медичні ліцензії Міссурі, Каліфорнії та Арізоні, керує цілодобовою клінікою і допомагає безхатькам.
В американському штаті Міссурі лікарю приватної християнської школи-інтернату Agape висунули звинувачення у злочинах щодо дітей, вчинених на сексуальному ґрунті.
Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що 57-річного Девіда Ерла Смока звинуватили у содомії другого ступеня, розбещенні третього ступеня щодо дитини віком до 14 років та у звабленні або спробі зваблення дитини віком до 15 років.
Станом на п'ятницю підозрюваний не перебуває під вартою. За попередніми даними, його розшукують.
Смок довгий час працював лікарем у Agape, програмі для приблизно 150 хлопців із "поганою поведінкою або поганою успішністю". Відвідування школи вартує 48 тис. доларів на рік.
Як пише Daily Mail, він також керує цілодобовою клінікою в окрузі Седар і допомагає безхатькам у Спрингфілді. Лікар має медичні ліцензії в Міссурі, Каліфорнії та Арізоні, а один з його синів одружений із онукою покійного засновника Agape.
Він також має у власності особняк з 11 спальнями, який використовується як інша християнська школа-інтернат Legacy Academy Adventures.
Навчальний заклад Agape перебуває під пильною увагою громадськості від вересня, коли п'ятьом співробітникам, зокрема зятю Смока, висунули звинувачення у нападі на учнів.
Це сталося після того, як 16 чоловіків, які раніше відвідували школу, описали журналістам The Star роки фізичного насильства, лайок, маніпуляцій та жорстоких покарань, зокрема відмови у їжі та воді.
Після цього десятки колишніх учнів школи почали розповідати про свій досвід, а понад 1,2 тис. людей підписали петицію про те, щоб назавжди закрити установу.
Потерпілі вказували, що насильство найчастіше відбувалося у м'якій кімнаті, де співробітники били та штовхали учнів за провину.
Читайте також:
- Називала "маленькою іграшкою": у Великій Британії засудили вчительку, яка зґвалтувала дівчинку
- Систематично ґвалтував трьох дітей: на Дніпропетровщині домашнього тирана відправили під варту
- Згвалтував дитину і втік з-під варти: у Києві затримали педофіла
- “Зміг приборкати демонів”: колишній поліцейський наклав на себе руки, зізнавшись у серійних вбивствах