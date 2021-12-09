У США лише один пацієнт із новим COVID-штамом "Омікрон" потребував госпіталізації: що кажуть експерти

У США лише один пацієнт із новим COVID-штамом "Омікрон" потребував госпіталізації: що кажуть експерти

Минулого тижня в США випадки "Омікрона" склали менше 1% всіх нових хворих.

У США виявили понад 40 випадків нового штаму COVID-19 "Омікрон", у більшості з яких "хвороба протікає у легкій формі".

Про це директорка американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські розповіла у середу, 8 грудня, в інтерв'ю The Associated Press.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу підтвердили у 43 людей в 19 штатах країни. Більшість пацієнтів - молоді люди. Понад три чверті з них повністю вакциновані від COVID-19, а третина вже отримала додаткове щеплення.

"Зазвичай ми знаємо, що чим більше мутацій має варіант, тим сильніший вам потрібен імунітет, - вказала Валенські, нагадавши, що в США нещодавно всім дорослим громадянам надали доступ до ревакцинації. - Ми ​​хочемо зміцнити імунітет кожного".

За її словами, більшість пацієнтів з "Омікроном" мають легкий перебіг захворювання, найчастіше у них реєструють такі симптоми, як кашель закладеність носа та втома. Відомо, що одного хворого госпіталізували, однак жодних летальних випадків не реєстрували.

Водночас, продовжила очільниця CDC, вчені поки що мають лише первинні дані щодо нового варіанта коронавірусу, тоді як перебіг захворювання може ставати більш серйозним через кілька днів і тижнів.

Вказується, що минулого тижня в США випадки "Омікрона" склали менше 1% всіх нових хворих, тоді як на варіант "Дельта" припали понад 99% заражень.

В американському регуляторі поки не озвучують жодних прогнозів щодо того, чи як новий штам COVID-19 може вплинути на перебіг пандемії в США.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що згідно з попередніми даними, COVID-штам "Омікрон", можливо, є менш небезпечним за "Дельту". Він вказував на те, що у Південній Африці, де "Омікрон" поступово стає домінатним штамом, не спостерігають суттєвого збільшення госпіталізацій.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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