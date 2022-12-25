У США лютує снігова буря: є загиблі, без електрики 1,5 млн будинків, скасовано тисячі авіарейсів (фото)

Сполучені Штати Америки охопив один із найсильніших за останні роки шторм, що приніс сильні снігопади і мороз. Через бурю загинули щонайменше 16 людей.

Про це повідомляють CNN, AFP та The Times.

Про нещасні випадки стало відомо у штатах Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома та Теннессі. Деякі смерті сталися внаслідок дорожніх аварій, деякі - через аномально низьку температуру повітря.

Сильна хуртовина вирує на Середньому Заході та Північному Сході. Температура в Елк-Парку штату Монтана опустилася до -45 градусів. Місто Гелл, що у штаті Мічиган, вкрилося льодом за температури -17 градусів. У районі Буффало, що в штаті Нью-Йорк буря робила видимість близькою до нуля. Температура й морози були місцями були дуже низькими - хоч там і не йшов сніг.

Фото: Associated Press

Сильний вітер обірвав лінії електромереж. Без електрики напередодні Різдва залишилися 1,5 млн будинків та підприємств у країні. Тисячі будинків засипало снігом, а на дорогах автомобілісти не можуть вибратися із заметів. Тому довелося перекривати найважливіші автомагістралі.

Також американські аеропорти скасували та затримали тисячі рейсів. За даними FlightAware, 23 гркдня у США скасували понад 5900 авіарейсів. У суботу, 24 грудня, ще скасували ще понад 1200 рейсів.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, у центральних районах Чилі оголосили режим надзвичайної ситуації. У кількох провінціях через аномальну спеки виникли лісові пожежі. Наразі їхня площа становить близько 63 тисяч гектарів. У кількох провінціях вирують близько 70 пожеж.

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