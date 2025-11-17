Протести мігрантів у США / © Associated Press

Реклама

У США триває масштабна хвиля імміграційних рейдів. За минулі вихідні федеральні агенти затримали щонайменше 81 людину в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Про це повідомляє Reuters.

Операція тривала близько п’яти годин і передбачала арешти осіб з значним кримінальним і імміграційним минулим. Грегорі Бовіно, керівник імміграційних операцій у Лос-Анджелесі та Чикаго, повідомив, що державні органи не коментували ситуацію.

Реклама

Масові рейди та депортації стали важливим елементом імміграційної політики, особливо з вступом Дональда Трампа на пост президента. Ці дії викликали соціальні протести, оскільки затримання стосувалися не лише нелегальних мігрантів, але й законних громадян.

Представники Міністерства внутрішньої безпеки пояснили, що операції в Шарлотті були відповіддю на відмову місцевих чиновників виконувати запити на затримання підозрюваних, чим загострили ситуацію в регіоні та сприяли обговоренням питань безпеки.

Влада Нью-Йорка готується до ймовірного втручання федеральних сил після перемоги на виборах мера демократа-соціаліста Зограна Мамдані. За даними джерел, у міській адміністрації побоюються, що президент США Дональд Трамп може ввести до міста частини Нацгвардії або ФБР, аби «розібратися» з новообраним мером, із яким він перебуває у тривалому конфлікті.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа дозволила консульствам відмовляти у візах іммігрантам із хронічними хворобами та літнім особам через ризик «суспільного тягаря».