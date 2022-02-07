У США майже два десятки людей застрягли на крижині під час катання на снігоходах: фото

Людей помітили з гелікоптера берегової охорони.
В американському штаті Огайо 18 людей врятували з крижини, яка відкололася на озері Ері біля острова Катоба.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, всі потерпілі в момент інциденту каталися на квадроциклах і снігоходах. Рятувальна операція розпочалася близько 13:00 за місцевим часом в неділю, 6 лютого, коли гелікоптер берегової охорони помітив людей, що застрягли на льоду.
Сімох людей евакуювали за допомогою повітряного судна рятувальників, а чотирьох забрали на аерочовні берегової охорони. Ще сімох людей врятував доброволець, який прибув на місце події на аероглісері.
За даними берегової охорони, ніхто з потерпілих не потребував медичної допомоги.
Тим часом правоохоронці закликали людей, які відпочивають на льоду, "вживати заходи безпеки, а не ризикувати", зокрема одягатися відповідно до температури води, а не повітря, носити рятувальний жилет і мати надійний засіб зв'язку і льодоруби або викрутки.
"Не існує такого поняття, як безпечний лід, але люди можуть зменшити свої ризики", - підкреслив Джеремайя Шіссель із сектора берегової охорони Детройта.
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