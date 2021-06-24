У США майже всі смерті від коронавірусу фіксують серед невакцинованих хворих - АР

У США майже всі смерті від коронавірусу фіксують серед невакцинованих хворих - АР

Експерти США переконані, що "майже кожній смерті, особливо серед дорослих, через COVID-19 зараз цілком можна запобігти".

У США майже всі пов'язані з COVID-19 летальні випадки нині фіксують серед невакцинованих від коронавірусу пацієнтів.

Про це повідомляє The Associated Press, який проаналізував дані американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) за травень.

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Зазначається, що із понад 853 тисяч госпіталізацій через SARS-CoV-2 менше 1200 (приблизно 0,1%) стосувалися повністю щеплених американців.

Окрім того, у травні менше 150 жителів США (приблизно 0,8%) із понад 18 тисяч померлих від COVID-19 вважалися повністю вакцинованими від коронавірусу.

На початку цього місяця Енді Славітт, колишній радник адміністрації Байдена з питань COVID-19, припустив, що від 98% до 99% американців, які вмирають від коронавірусу, не вакциновані.

А директорка CDC Рошель Валенськи заявила у вівторок, що вакцина настільки ефективна, що "майже кожній смерті, особливо серед дорослих, через COVID-19 зараз цілком можна запобігти".

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Як повідомлялося, вакцинація у Сполучених Штатах не зможе охопити 70% усіх дорослих громадян (віком від 18 років) до Дня незалежності Америки 4 липня, однак уже сьогодні хоча б одну дозу отримали 70% американців, яким виповнилося 30 років.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, можуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Як повідомлялося, у США показники захворюваності на COVID-19 впали до рівня, який востаннє спостерігали понад 11 місяців тому.

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