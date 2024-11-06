У США можуть перетворити бомбардувальник B-21 на винищувач шостого покоління, – The Telegraph

Експерт зазначив, що Сполучені Штати Америки можуть переглянути ряд своїх програм.

До 2030-х років військово-повітряні сили США можуть суттєво збільшити свої бомбардувальні потужності, якщо Northrop Grumman надасть понад 100 нових стелс-бомбардувальників B-21 Raider.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Зокрема, завдяки останнім досягненням у сфері ракетних технологій і безпілотників з’являється перспектива створення стелс-бомбардувальника з можливістю використання озброєння типу "повітря-повітря".

Повідомляється, що ВПС США можуть переглянути плани й бюджет, аби дозволити собі понад 100 таких бомбардувальників. У цьому випадку додаткові B-21 могли б виконувати завдання, які раніше були заплановані для програми Next-Generation Air Dominance, націленої на створення першого у світі винищувача шостого покоління. Проте, як зазначається, керівництво ВПС ще влітку відмовилося від цієї програми, оскільки вартість одного винищувача мала б становити 300 мільйонів доларів — утричі дорожче за F-35 Lightning.

Вимоги до NGAD виникли через потребу розгорнути стелс-винищувачі на території західної частини Тихого океану — регіону з обмеженою кількістю авіабаз США та їхніх союзників. Винищувач шостого покоління повинен мати більшу дальність польоту та здатність нести більше ракет порівняно з нинішніми літаками, а також мати можливість радіозв'язку з новими безпілотними винищувачами, що контролюються штучним інтелектом і розробляються ВПС. Експерт Девід Акс, зазначає, що B-21 має чимало спільного з проєктом винищувача шостого покоління, за винятком здатності до надзвукових швидкостей і високої маневреності.

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"Бомбардувальник здатний долати відстані в тисячі кілометрів, несучи на собі тонни боєприпасів і зв'язуючись захищеною мережею з безпілотниками, які перебувають поблизу", — йдеться в статті.

Зазначається, що B-21, озброєний ракетами класу "повітря-повітря", може стати не менш загрозливим, ніж винищувачі. На цьому акцентував увагу також генеральний директор Northrop Grumman Кеті Ворден.

"Якщо ВПС виберуть більше B-21 і взагалі відмовляться від NGAD, любителі авіації з легким подивом виявлять, що перший у світі винищувач шостого покоління насправді... бомбардувальник", — повідомляється в матеріалі.

Нагадаємо, французи готуються поєднати вертольоти з FPV-дронами, як раніше робили росіяни.

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