У США можуть тестувати психотропну зброю, яка викликає загадкові хвороби

Міністерство оборони США понад рік випробовує пристрій, який, за версією окремих слідчих, може бути пов’язаний із так званим “гаванським синдромом” – серією загадкових захворювань серед американських дипломатів, військових і співробітників спецслужб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За даними джерел, пристрій був придбаний у межах секретної операції підрозділом Міністерства внутрішньої безпеки США – Службою розслідувань у сфері внутрішньої безпеки (HSI) – наприкінці каденції адміністрації Джо Байдена. Покупку профінансували коштом Пентагону, а її вартість, за словами співрозмовників, сягнула “восьмизначної суми” в доларах.

Пристрій і досі перебуває на стадії вивчення. Усередині американського уряду тривають суперечки та скепсис щодо того, чи має він прямий зв’язок із десятками так званих аномальних епізодів здоров’я, офіційні причини яких досі не встановлені.

Один із джерел повідомив, що пристрій генерує імпульсні радіохвилі – саме таку технологію протягом років розглядали як можливу причину інцидентів. За його словами, хоча пристрій не є повністю російського походження, він містить російські компоненти. Водночас залишається відкритим питання, як настільки потужна технологія може бути портативною: за оцінками, пристрій може вміщатися у рюкзак.

Придбання цього обладнання знову загострило дискусії навколо “гаванського синдрому”, який уперше зафіксували наприкінці 2016 року серед американських дипломатів у Гавані. Вони скаржилися на симптоми, схожі на черепно-мозкові травми, зокрема сильні головні болі та запаморочення. Згодом подібні випадки фіксували в різних країнах світу.

Протягом років американські розвідслужби та Пентагон намагалися з’ясувати, чи могли ці інциденти бути наслідком спрямованої енергетичної атаки з боку іноземної держави. 2022 року одна з розвідувальних комісій припустила, що частина випадків “ймовірно” могла бути спричинена імпульсною електромагнітною енергією. Водночас 2023 року розвідувальне співтовариство заявило, що не має доказів причетності іноземного противника, а у січні 2025 року ця оцінка залишалася незмінною – хоча можливість окремих випадків не виключили повністю.

Така позиція викликає обурення серед постраждалих. Деякі з них переконані, що уряд США проігнорував або приховав докази можливої причетності Росії. Колишній співробітник ЦРУ Марк Полімеропулос, який заявляв про атаку на нього в Москві у 2017 році, назвав випробування пристрою потенційним підтвердженням слів жертв і закликав американську розвідку публічно вибачитися за ставлення до них.

У Пентагоні, HSI та Міністерстві внутрішньої безпеки офіційні коментарі CNN не надали. ЦРУ також відмовилося від коментарів.