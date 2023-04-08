У США на аукціон виставили найбільший рубін: яка його вартість

У Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs продадуть рубін вагою 55,22 карата (11 грамів). Його попередня вартість перевищує $30,3 мільйона, цей рубін може стати найціннішим коштовним каменем такого роду, який коли-небудь виставляли на аукціоні.

Про це повідомляє CNN.

Торги відбудуться в червні. Камінь називається Estrela de Fura ("Зірка Фура"). Аукціонний дім Sothebyʼs описав цей рубін як надзвичайно рідкісний.

Камінь знайшла канадська компанія з видобутку кольорового коштовного каміння Fura Gems на одній зі своїх шахт у Мозамбіку в липні 2022 року. Гендиректор компанїі Дев Шетті сказав, що камінь такого розміру та якості — це "щось неймовірне".

Спочатку цей камінь важив 101 карат — майже вдвічі більше, ніж після обробки, і був найбільшим рубіном дорогоцінної якості з усіх знайдених. Перш ніж випустити камінь на ринок, його розрізали, надавши симетричної форми, і відполірували, щоб видалити домішки та покращити колір і блиск.

Нагадаємо, на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів продали надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II на весілля — це, мабуть, і допомогло підвищити початкову вартість лота вдвічі.

У США продали чорний діамант, вік якого становить мільярд років

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