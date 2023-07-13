У США на аукціон виставили рештки морського чудовиська (фото)

Скам'янілості поки не можуть конкурувати за ціною з творами мистецтва, але їхня вартість постійно зростає.

На історичному аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку буде продано плезіозавра, який існував 190 мільйонів років тому. Цю рептилію вважають прообразом чудовиська озера Лох-Несс.

Про це повідомили у Sotheby’s.

Sotheby's оголосила про незвичайний предмет під назвою "Нессі", що є добре збереженою морською рептилією.

На аукціоні, який відбудеться 26 липня, ця позиція оцінюватиметься вартістю від 600 тисяч до 800 тисяч доларів. Слід зауважити, що саме ця рептилія вважається прототипом чудовиська шотландського озера Лох-Несс.

Плезіозавр існував 190 мільйонами років тому / Фото: Associated Press

За даними National Geographic, щороку вчені знаходять 50 нових видів динозаврів.

У той час як деякі країни, наприклад США, дозволять приватним мисливцям за копалинами продавати свої знахідки, багато інших, зокрема Китай, Монголія і Бразилія, забороняють вивозити ці артефакти. Вони також прагнуть повернути в державну власність знахідки "чорних палеонтологів".

Нагадаємо, у Гонконзі на аукціоні продали годинник останнього імператора Китаю Пу Ї за рекордні $6,2 мільйона.

Раніше на аукціоні Sotheby's у Гонконгу за 57,7 млн доларів продали надзвичайно рідкісний рожевий діамант Williamson Pink Star. Назва каменю відсилає до іншої прикраси, подарованої покійній королеві Великої Британії Єлизаветі II на весілля — це, мабуть, і допомогло підвищити початкову вартість лота вдвічі.

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