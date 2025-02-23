У США на авіабазі сталася стрілянина: є загиблий та поранений

Військові запевняють, що це був не теракт.

В США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, в результаті якої загинув один військовий, а ще один отримав поранення.

Про це інформує Associated Press.

У повідомленні вказується, що стрілянина сталася приблизно о 2-й годині ночі біля одного з входів на базу. Внаслідок стрілянини один військовий загинув на місці. Ще один був доставлений до лікарні з пораненням руки.

Речник ВПС США відмовився називати імена загиблого та пораненого свійського, а також надати деталі події.

"Розслідуванням інциденту займається Управління спеціальних розслідувань ВПС США. Поліція Альбукерке не розшукує жодних підозрюваних, що підтвердив речник місцевої поліції Гілберт Галлегос", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Швеції назвали ім’я чоловіка, який влаштував стрілянину у школі.

Ми раніше інформували, що в Ірані поруч із будівлею Верховного суду влаштували стрілянину.

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