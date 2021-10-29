У США на ексгубернатора Нью-Йорка подали позов зі звинуваченням у домаганнях: подробиці

У США на ексгубернатора Нью-Йорка подали позов зі звинуваченням у домаганнях: подробиці

Ексгубернатор звинувачується в тому, що 7 грудня 2020 він сунув руку під жіночу сорочку жертви.

У США до суду міста Олбані надійшов позов проти колишнього губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо зі звинуваченням у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє Associated Press.

У документі ексгубернатор звинувачується в тому, що 7 грудня 2020 він сунув руку під жіночу сорочку жертви. Це перший судовий позов, який підтверджує звинувачення щодо домагань до жінок із боку Куомо.

Нагадаємо, що губернатор пішов у відставку у серпні на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, що Куомо оголосив про свою відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, через кілька днів після того, як він зіткнувся зі висхідним тиском громадськості. Він сказав, що його відставка набуде чинності за 14 днів, після чого його змінить 62-річна віцегубернатор Кейті Хочул, колишній конгресменка-демократкка.

Раніше генеральний прокурор штату Летиція Джеймс представила незалежне розслідування, яке зробило висновок, що Куомо сексуально домагався принаймні 11 жінок.

Деякі законодавці закликали Асамблею продовжити процедуру імпічменту після відставки, щоб можливо заборонити Куомо обіймати державну посаду в майбутньому, якщо він спробує повернутися до політики.

Новини світу: у США в домаганнях підозрюють губернатора Нью-Йорка - Ендрю Куомо

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання