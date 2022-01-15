У США на хімічному заводі зайнялася потужна пожежа, є постраждалий: що відомо

У США на хімічному заводі зайнялася потужна пожежа, є постраждалий: що відомо

Вогонь зайнявся в частині об'єкта, де зберігаються гранули хлору. На місці працюють дві сотні надзвичайників.

В американському штаті Нью-Джерсі увечері в п'ятницю, 14 січня, на хімічному заводі в Пассейку зайнялася масштабна пожежа.

Про це повідомляє CBS New York.

Зазначається, що триповерхова будівля спалахнула близько 20:30 за місцевим часом. Згодом вогонь поширився на два сусідні приміщення.

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За словами міського голови Гектора Карлоса Лори, який поспілкувався із представником пожежної охорони, на місці події працюють близько двох сотень надзвичайників із 11 компаній.

Як розповів очільник пожежної охорони Пассейка Патрік Трентакост-старший, вогонь ще не досяг основної частини заводу з виробництва хлору, однак "безперечно не перебуває під контролем".

Він додав, що постраждала частина об'єкта, де зберігаються гранули хлору. Водночас, наголосив Трентакост, причин для занепокоєння щодо контакту з хлором наразі немає. Якщо вогонь досягне основної частини заводу, продовжив він, буде потреба в масовій евакуації.

Трентакост підкреслив, що рятувальники "постійно стежать" за місцем займання, а також високо оцінив "героїчну" реакцію пожежників, які досі не дозволили вогню досягти основної площі заводу.

Причини займання наразі невідомі, однак на даху та верхніх поверхах будівлі спостерігали "сильний, сильний дим" та полум'я. Відомо, що один із надзвичайників під час гасіння пожежі зазнав травм, його госпіталізували.

Тим часом мер міста закликає місцевих жителів тримати вікна зачиненими й уникати постраждалого району. Він охарактеризував пожежу як "надзвичайно серйозну".

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