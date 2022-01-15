У США на концерті сталася стрілянина: невідомий поцілив шістьох людей

Стрілець з місця події втік, і його шукає поліція.

У США у міст Юджин після стрілянини у WOW Hall до лікарні доправили шістьох поранених. Стрільця розшукує поіція.

Про це повідомляє Register Guard.

Вчора, 14 січня, у місті Юджин США сталася стрілянина. За словами поліції та свідків невідомий почав стріляти з пістолета в людей, які зібралися біля задніх дверей закладу, де саме проходив концерт.

Повідомлення про стрілянину надійшли до поліції о 21:30. Стрільця наразі шукають.

Одна людина залишається у критичному стані, їй зробили операцію в п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, що у Південній африканській республіці школяр влаштував у школі стрілянину. Він застрелив однокласника, а після цього звів рахунки з життям.

Читайте також: