У США на одній базі знайшли мертвим третього сержанта армії за рік: що відомо про загадкові смерті

У США знайшли мертвим вже другого сержанта армії за 10 днів на одній і тій самій військовій базі.

Сержанта армії США, який базувався у Форт-Джексоні в Колумбії, штат Південна Кароліна, знайшли мертвим у суботу, лише через 10 днів після того, як іншого неживого сержанта знайшли на тій самій навчальній базі.

Про це пише Newsweek.

30-річного штабного сержанта Закарі Мелтона було знайдено в його автомобілі після того, як він не з’явився на роботу. Він входив до складу 1-го батальйону 34-го піхотного полку.

"Ми дуже засмучені втратою штаб-сержанта Мелтона. Ми думаємо про його родину та бійців батальйону "Завжди вперед" у цей дуже емоційний момент", - сказав бригадний генерал Джейсона Келлі, командувач фортом Джексон.

Про причину смерті наразі нічого не відомо.

Однак цей трагічний інцидент став другим, що пережив Форт Джексон за останні два тижні. 8 грудня 34-річний штаб-сержант Аллен Бертрам із 2-го батальйону 13-го піхотного полку був знайдений мертвим членами його підрозділу. Він так само не з’явився на роботу.

Згідно з місцевими повідомленнями, Буртрам базувався у Форт-Джексоні протягом останніх 18 місяців і служив в армії 12 років. Відділ кримінального розслідування армії розслідує інцидент, але заявив, що немає очевидних доказів вбивства.

Крім того, 2023 року у Форт-Джексоні загинув також 40-річний штаб-сержант Хайме Контрерас. Після курсу наземної навігації його оголосили безвісти зниклим. Знайшли його лише через 9 годин приблизно в 50 метрах за межами тренувального курсу.

Причину смерті Контрераса офіційні особи Форт-Джексона тоді так і не оприлюднили.

Згідно з веб-сайтом бази, Форт Джексон є головним виробничим центром базової бойової підготовки для армії. Там навчається приблизно 50% усіх американських солдатів, які щороку вступають до війська. Понад 60% усіх жінок, які щороку вступають в армію, також навчалися у Форт-Джексоні.

Нагадаємо, раніше у РФ також знайшли мертвим чергового військового командувача разом з дружиною. Екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова знайшли у своєму будинку. Поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової.

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