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У США на вулиці сталася масова стрілянина: є жертва і 27 поранених

У США на вулиці сталася масова стрілянина: є жертва і 27 поранених

Американська поліція на місці масової стрілянини у місті Акрон / Фото: X

Поліція міста Акрон опівночі отримала виклик про стрілянину.

В американському місті Акрон, штат Огайо, у ніч проти 2 червня сталася масова стрілянина просто на вулиці, внаслідок якої загинула одна людина, 27 – отримали поранення.   

Про це повідомляє Cleveland 19 News.

Поліція міста Акрон опівночі отримала виклик із інформацією, що під час стрілянини на вулиці поранено декількох людей.

Коли офіцери поліції прямували на місце події, медики заявили, що декілька людей прибули до відділень невідкладної допомоги з вогнепальними пораненнями.

За даними поліції, загалом постріли були здійснені в 27 людей, внаслідок сутички 27-річний чоловік загинув. Про стан інших постраждалих не повідомляється.

На місці події було вилучено зброю та кілька десятків гільз.

Нагадаємо, в Індії через спеку померли 50 осіб – влада б'є на сполох.

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