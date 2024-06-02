У США на вулиці сталася масова стрілянина: є жертва і 27 поранених

В американському місті Акрон, штат Огайо, у ніч проти 2 червня сталася масова стрілянина просто на вулиці, внаслідок якої загинула одна людина, 27 – отримали поранення.

Про це повідомляє Cleveland 19 News.

Поліція міста Акрон опівночі отримала виклик із інформацією, що під час стрілянини на вулиці поранено декількох людей.

BREAKING: At least 27 people shot at block party in Akron, Ohio - WEWS pic.twitter.com/MrEt6gJOHS — BNO News (@BNONews) June 2, 2024

Коли офіцери поліції прямували на місце події, медики заявили, що декілька людей прибули до відділень невідкладної допомоги з вогнепальними пораненнями.

За даними поліції, загалом постріли були здійснені в 27 людей, внаслідок сутички 27-річний чоловік загинув. Про стан інших постраждалих не повідомляється.

На місці події було вилучено зброю та кілька десятків гільз.

TERRIBLE: Yet another tragic mass shooting, this time in Akron, Ohio.



- 27 people have been shot in total, just after midnight last night near Kelly and 8th Avenues.



- 1 person so far has died, a 27-year old.



- The exact motive for the shooting is not currently known.



-… pic.twitter.com/YysPyGUCul — Brian Krassenstein (@krassenstein) June 2, 2024

Нагадаємо, в Індії через спеку померли 50 осіб – влада б'є на сполох.

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