У США надали обережний коментар щодо дозволу на використання ATАCMS: що сказали в Білому домі

У Білому домі не підтвердили інформацію про надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет проти російських військових цілей. Проте заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер заявив, що Сполучені Штати розробляли відповідь на залучення Росією північнокорейських військ у конфлікт.

Таку інформацію надало видання The New York Times.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм та дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", – сказав Файнер під час брифінгу з журналістами в понеділок вранці.

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Водночас радник Джозефа Байдена відмовився підтверджувати дозвіл на розміщення ракет великої дальності.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів вглиб Росії може стати вирішальним моментом у війні.