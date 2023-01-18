У США налаштовані допомогти Україні атакувати цілі Росії в Криму – NYT

В адміністрації Байдена гадають, що такий крок України посилив би її позицію на будь-яких майбутніх переговорах.

Адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Україні може знадобитися сила для завдавання удару по російських цілях у Криму, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на кількох анонімних офіційних осіб зі США.

"Протягом багатьох років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після вторгнення Росії до України, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Росія використовує як базу для завдавання нищівних ударів. Тепер ця лінія починає пом'якшуватися", – йдеться у статті.

Американські чиновники розповіли, що після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами адміністрація Байдена нарешті починає визнавати, що Києву може знадобитися сила для удару по "російському святилищу", навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації.

В адміністрації президента США дійшли висновку, що якщо українська армія зможе показати Росії, що контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах. Крім того, згасли побоювання щодо того, що Кремль відповість на це застосуванням тактичної ядерної зброї.

Видання зазначає, що зараз адміністрація Байдена розглядає один із найсміливіших своїх кроків – допомогу Україні атакувати Крим, який президент РФ Володимир Путін "розглядає як невід’ємну частину свого прагнення відновити минулу російську славу".

Водночас президент США поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які їйзнадобляться для атаки на російські об’єкти на півострові.

Звільнення Криму

Нагадаємо, на початку січня у представництві президента України повідомили, що наступальні дії ЗСУ наближаються до так званого сухопутного коридору до Криму, і він уже перебуває на лінії вогню.

Очільник української розвідки Кирило Буданов анонсував весняний серйозний контрнаступ ЗСУ по всьому фронту – від Криму до Донбасу.

Буданов також заявляв, що Крим буде повернуто під контроль України комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.

Крим вдасться звільнити до кінця серпня 2023 року – такий прогноз дав екскомандувач військами США в Європі, генерал Бен Годжес.

Україна звільнить Крим до кінця серпня, але є умови – Ходжес

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