У США напали на дім віцепрезидента Джей Ді Венса: що відомо

Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

У США стався інцидент біля приватного будинку віцепрезидента Джей Ді Венса у місті Цинциннаті, штат Огайо. За даними Секретної служби США, у понеділок вночі невідомий чоловік пошкодив майно резиденції посадовця.

Як повідомили у відомстві телеканалу Fox News, співробітники Секретної служби фізично затримали дорослого чоловіка невдовзі після опівночі.

За попередньою інформацією, зловмисник завдав матеріальних збитків, зокрема розбив кілька вікон на фасаді будинку.

Реклама

Після затримання чоловіка передали поліції Цинциннаті. Його особу наразі не встановлено, мотиви дій з’ясовуються.

У Секретній службі наголосили, що під час інциденту будинок був порожній – віцепрезидент Венс та його родина на той момент перебували у Вашингтоні. Цю інформацію також підтвердив представник Венса, зазначивши, що сім’я залишила Огайо ще до нападу.

Водночас відомо, що Джей Ді Венс відвідував Цинциннаті минулими вихідними. За словами його представника, після завершення у суботу операції США у Венесуелі із затримання президента Ніколаса Мадуро, віцепрезидент повернувся до міста та долучився до захищеної відеоконференції з представниками адміністрації Дональда Трампа, під час якої в режимі реального часу стежили за перебігом операції.