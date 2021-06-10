У США найбільший в світі виробник м'яса заплатив здирникам 11 мільйонів доларів: що сталося

Кібератака на міжнародну компанію привела до тимчасового закриття всіх її заводів
Найбільший в світі виробник м'яса JBS, який став жертвою кібератаки, заявив, що заплатив здирникам 11 мільйонів доларів.
Про це повідомляється в заяві на сайті компанії.
Компанія відновила роботу більшої частини своїх об'єктів.
"Для нашої компанії та мене особисто це було дуже непросте рішення. Однак ми вирішили прийняти його, щоб запобігти потенційним ризикам для наших клієнтів", — наводяться на сайті компанії слова гендиректора JBS Андре Ногейра.
Раніше кібератака на міжнародну компанію і найбільшого в світі виробника м'яса JBS Food привів до тимчасового закриття всіх її заводів з виробництва яловичини в США.
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