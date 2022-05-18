У США назвали причину, чому поки не можуть вилучити заарештоване майно РФ на користь України

У США назвали причину, чому поки не можуть вилучити заарештоване майно РФ на користь України

У США заявили, що попри бажання конфіскувати заараштоване майно громадян РФ на користь України, поки вони не можуть це зробити.

Як пояснила голова Міністертсва фінансів США Дженнет Йеллен, конфіскувати іноземне майно не можна через американські закони.

Про це очільниця Мінфіну США сказав під час зустрічі міністрів країн-членів G7.

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"Це не щось дозволене законом у США та інші країни, як ви знаєте, теж стикаються з питаннями законності в цьому контексті", - повідомила вона.

Після цих заяв США прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міністрів розвитку країн G7 із закликом підготувати національне й міжнародне законодавство щодо конфіскації заморожених активів Росії та передачі їх на користь України.

"Таке законодавство вже розробляють Сполучені Штати та Канада. Важливо, аби всі наші партнери так само долучилися до цього процесу. Це питання справедливості, адже не можна допустити, щоб агресор зруйнував половину економіки України і не заплатив за це", — наголосив Шмигаль.

Конфіскація активів "5-ої колони" – міністр юстицій

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