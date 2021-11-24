У США назвали причину смерті нареченого вбитої блогерки Габбі Петіто

23-річний хлопець помер від вогнепального поранення в голову.

Причиною смерті нареченого вбитої блогерки Габбі Петіто американця Браяна Ландрі стало самогубство.

Про це із посиланням на адвоката сім'ї Ландрі Стівена Бертоліно у вівторок, 23 листопада, повідомляє CNN.

Згідно з підсумками судово-медичної експертизи, 23-річний хлопець помер від вогнепального поранення в голову. "Кріс і Роберта все ще оплакують втрату свого сина і сподіваються, що ці відкриття принесуть спокій обом сім'ям", - зазначив захисник.

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Рештки Ландрі минулого місяця виявили в американському штаті Флорида у заповіднику площею 25 тисяч акрів в місцині, яка під час попередніх пошуків була вкрита водою.

Шериф округу Лі Кармін Марс вказував на те, що пошуки відбувалися у "підступних умовах" з водою по груди, повною гримучих змій і алігаторів.

Після кількох тижнів пошукової операції слідчі знайшли кістки і череп, а також рюкзак і записник, які належали зниклому.

Влітку Габбі і Браян подорожували країною у фургоні, звітуючи про свої пригоди у соціальних мережах. Наприкінці серпня публікація постів раптово припинилася, а 1 вересня Ландрі повернувся до дому сам, не зв'язавшись ані з поліцією, ані з родиною Петіто. Через кілька днів він зник.

У вересні тіло Габбі Петіто виявили в національному парку Вайомінґа. Правоохоронці встановили, що блогерку задушили.

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