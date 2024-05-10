У США назвали справжню мету турне китайського лідера країнами Європи

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Європи міг намагатись створити "коло друзів", які надалі будуть блокувати розширення Євросоюзу.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар.

Він заявив, що китайський лідер відпрацьовував "створення нової вісі друзів" для китайського і російського режимів під час візитів до Угорщини та Сербії.

"Я вважаю, що такий аналіз ситуації є досить точним… Я справді думаю, що країни, які він обрав, це ті, які готові кинути виклик єдності євроатлантичної спільноти", – зазначив Габріель Ескобар.

Він заявив, що створення такого альянсу цілком можливе і він дійсно буде спрямований на протидію розширенню ЄС. Тому він закликав партнерів та союзників США усвідомлювати реальні наміри Китаю щодо євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Литви зробив неочікувану заяву щодо Китаю.

Крім того, ми раніше інформували, що голова КНР прибув з візитом до Угорщини.

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