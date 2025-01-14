У США назвали те, що може змусити Кремль сісти за стіл переговорів — CNN

Повернути заарештовані кошти слід лише після мирної угоди з Україною, вважають у Сполучених Штатах.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена наполягає на конфіскації заморожених активів РФ і закликає до цього Європу. Арешт коштів повинен змусити Кремль "прийти і поговорити".

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Йдеться про 300 млрд євро заморожених російських активів, які можуть стати важелем тиску на Москву, вважають у Білому домі. Ба більше, як повідомляє джерело, високопоставлені помічники Байдена консультувалися щодо цього з командою нацбезпеки наступного президента США Дональда Трампа, зокрема з сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, а також радником з нацбезпеки Майком Волтцом.

Команда Трампа загалом підтримала стратегію того, що конфісковані гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів.

"Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити", – такий меседж має підштовхнути Кремль до переговорів, вважають у США.

Тож на думку високопосадовців, треба переконати європейців і перевести заморожені активи на новий депозитний рахунок, який росіянам віддадуть лише після мирної угоди з Україною.

Гроші належать російському Центральному банку, вони заморожені від початку повномасштабного вторгнення РФ. Більша їхня частина зберігається у банках ЄС.

Що думають про конфіскацію заморожених активів РФ в Європі

Європейські ж союзники скептично налаштовані щодо конфіскації російських коштів. Тому те, що адміністрація Байдена зможе укласти угоду про це впродовж тижня, є дуже малоймовірним, пише CNN.

Так, зокрема американські чиновники припускають, що кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц відкритий до ідеї конфіскації, проте вибори відбудуться лише 23 лютого.

Президент Джо Байден також мав обговорити конфіскацію з лідерами Італії та президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі, проте скасував поїздку через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

Держсекретар Ентоні Блінкен тим часом вважає, якщо адміністрація 47-го президента США Трампа вирішить вести переговори, вона робитиме це з "позиції сили".

"Президент Трамп може отримати найсильнішу з можливих угод", – додає Блінкен.

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