У США назвали умову для припинення морської блокади Венесуели

Голова Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати продовжать затримувати нафтові танкери, які виходять із Венесуели або прямують до її портів, доти, доки влада країни не поверне «всі вкрадені американські активи».

Про це він повідомив у неділю, 21 грудня, у соцмережі X.

За словами очільника Пентагону, президент США Дональд Трамп чітко визначив позицію Вашингтона щодо санкційної політики проти Каракаса.

«Президент Трамп чітко заявив: блокада санкціонованих нафтових танкерів, що відправляються з Венесуели або прямують до неї, залишатиметься в силі доти, доки злочинне угруповання Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи», — написав Гегсет.

Він наголосив, що Міністерство оборони США спільно з Береговою охороною й надалі проводитиме морські операції з перехоплення суден у межах операції «Південний спір».

«Ми будемо неухильно здійснювати перехоплення на морі з метою ліквідації незаконних злочинних мереж. Насильство, наркотики та хаос не будуть панувати в Західній півкулі», — підкреслив міністр оборони США.

Раніше агенція Reuters із посиланням на власні джерела повідомляла, що Берегова охорона США перехопила та захопила нафтовий танкер у міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про запровадження повної та тотальної блокади всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели або виходять з її портів.