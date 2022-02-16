У США не бачать відведення російських військ від кордону України - Держдеп

"Вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим", підкреслили в Держдепі США.
У Державному департаменті США не бачать ознак, які б свідчили про явне відведення військових Росії від українських кордонів.
Про це сказав під час брифінгу у середу, 16 лютого, керівник пресслужби Держдепу Нед Прайс.
Він звинуватив у провокаціях офіційних осіб Росії, які "поширювали в ЗМІ інформацію, що могла б послужити приводом для вторгнення". Тим часом Прайс наголосив, що вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим.
Також жодних ознак деескалації не бачать у НАТО. Гекнсек Альянсу сказав, що на кордоні України надалі перебувають російські військові сили, готові до вторгнення. За його інформацією, міністри оборони Росії розглянули продовження нарощування Росією сил біля України.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський вважає, що російська сторона проводить ротації військ біля українського кордону, але невеликі. Що також свідчить про те, що РФ не відводить військ від наших кордонів. Водночас український президент наголошує, що ситуація на кордонах - контрольовона.
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