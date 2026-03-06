У США неочікувано відреагували на допомогу Росії Ірану з розвідкою: що заявили

Керолайн Лівітт / © Associated Press

В адміністрації Дональда Трампа прокоментували інформацію про те, що Росія допомагає Ірану розвідданими для атак на США. У Білому домі заявили, що їхня головна мета — боротьба з іранським режимом, і можлива підтримка Тегерана з боку Москви не змінить цих планів.

Про це заявила офіційна представниця Білого дому Керолайн Лівітт.

На запитання журналіста, чи говорив Трамп із Путіним про те, що Росія допомагає Ірану розвідкою для ударів по США, Керолайн Лівітт відмовилася відповідати прямо.

«Я залишу право відповісти на це самому президенту. Але ось що я вам скажу: ми не коментуємо розвідувальні звіти, які просочилися в пресу», — наголосила речниця.

За словами Керолайн Лівітт, для Вашингтона не є визначальним факт ймовірної співпраці Москви та Тегерана в цьому контексті, оскільки США застосовують до Ірану жорсткі заходи силового впливу.

«Сталося це чи ні — чесно кажучи, це не має особливого значення, тому що президент Трамп і американські військові абсолютно знищують цей злочинний іранський терористичний режим», — заявила Лівітт.

Війна в Ірані — останні новини

Як раніше повідомлялося, у ЗМІ, за даними американської розвідки, Росія почала надавати Ірану секретні дані про розташування військових об’єктів США на Близькому Сході. Москва передає Тегерану точні координати американських кораблів та літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця вже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинули шестеро військовослужбовців США.

Попри залучення російських технологій, у Білому домі заявляють про поступовий розгром іранського режиму, чий військовий потенціал та флот систематично знищуються ударами союзників.

Раніше ми писали, що війна на Близькому Сході розширюється: через атаки Ірану по Кіпру та Туреччині ЄС розгортає флот для захисту кордонів. На тлі ескалації США офіційно звернулися до України за досвідом у знищенні іранських технологій.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.

США просять Україну допомогти в захисті від іранських «Шахедів» на Близькому Сході.