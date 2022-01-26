У США невакцинованому від COVID-19 пацієнтові відмовилися роблити трансплантацію серця

За словами медиків, органів не вистачає, а вакциновані мають більше шансів вижити після операції.

У Сполучених Штатах пацієнту, який не отримав щеплення від COVID-19, лікарня відмовила у пересадці серця.

Про це інформує CBS.

31-річному батьку двох дітей панові Фергюсону потрібне нове серце. Проте у медзакладі сказали, що невакциновані пацієнти не можуть претендувати на донорські органи, оскільки щеплення "створює шанси на успішну операцію та виживання людини після неї, адже імунна система тоді дуже ослаблена".

"Це суперечить його основним принципам; він у це не вірить (у вакцинацію — Ред). І тому, що він не отримав укол, вони виключили його зі списку для пересадки серця", – сказав батько пацієнта.

Доктор Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в Школі медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету пояснив, що необхідність вакцинації не є просто забаганкою лікарів. Він підтвердив, що імунна система пацієнта майже не працює, і навіть звичайна застуда чи грим можуть виявитися смертельними.

"Органів мало, ми не збираємося роздавати їх тому, хто має низькі шанси вижити, коли інші, які вакциновані, мають більше шансів вижити після операції", — наголосив Каплан.

Фергюсон, який має двох дітей і скоро має народитися третя, залишається в лікарні. Родичі пацієнта розгублені і не знають, що робити. Вони розглядали варіант перевезти його до іншої клініки, проте чоловік занадто ослаблений для транспортування.

Нагадаємо, що у Львові суд оштрафував солдата, який не вакцинувався від коронавірусу.

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