У США невдовзі відбудуться вибори: у Білому домі відповіли, чи вплинуть їхні результати на подальшу підтримку України

У Білому домі запевнили, що результати парламентських виборів у США жодним чином не вплинуть на подальшу військову чи фінансову підтримку України.

Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю для CBS News.

Представник Білого дому наголосив, що в адміністрації президента США "будуть робити все можливе, щоб підтримка України залишалася максимальною". Крім того, Кірбі підтвердив позицію Байдена, що Вашингтон допомагатиме Україні у війні проти Росії "стільки, скільки потрібно".

Кірбі також прокоментував заяву одного із республіканців, який заявив про скорочення допомоги для України, якщо їхня партія виграє на виборах.

"Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов'янська - це питання всієї європейської структури безпеки, яка суттєво змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об'єднані в підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі", - додав Кірбі.

Військова допомога США Україні

США підтримують Україну та надають їй одну з найбільших військових допомог від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, після ракетного обстрілу Росії 10 жовтня очільник Америки Джо Байден пообіцяв надати Україні сучасні системи ППО.

США також готуються запровадити санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

За даними міністерства фінансів, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Вибори в США можуть змінити американську підтримку України у війні

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