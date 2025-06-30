У США невідомі обстріляли рятувальників, які гасили лісову пожежу: є жертви

Стрілянина в Айдахо США

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У неділю, 29 червня, рятувальники гасили пожежу в горах американського штату Айдахо, коли по них відкрили стрілянину зі снайперської гвинтівки. Двоє пожежників загинули, є потерпілі.

Про це пише The New York Times.

Що сталося

У неділю ввечері групи спецпідрозділів SWAT знайшли тіло підозрюваного чоловіка на горі з вогнепальною зброєю поруч. Офіс шерифа заявив, що скасовує наказ про самоізоляцію, виданий раніше вдень, коли працівники рятувальних служб потрапили під обстріл, а посадовці евакуювали популярний туристичний район поблизу Кер-д’Ален.

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Влада не оприлюднила жодної додаткової інформації про особу загиблого, але запланувала пресконференцію на пізніший вечір неділі. Шериф Кутенай раніше висловлював думку про можливість того, що стрільців було кілька. Але в неділю ввечері Брюс Маттаре, голова Ради комісарів округу Кутенай, заявив, що влада «очікує підтвердження» того, що напад було скоєно однією особою.

Лісова пожежа, очевидно, була влаштована для того, щоб заманити пожежників до пастки. Коли спочатку розгорталася стрілянина, вони благали про допомогу після того, як двоє отримали вогнепальні поранення. За наданою інформацією, вони ховалися за пожежною установкою.

Кім Андерсон, речниця лікарняної системи Kootenai Health, сказала, що окрім двох загиблих, ще одну людину було доставлено з травмами, отриманими внаслідок стрілянини. Вона не має жодної інформації про стан цієї людини, але Міжнародна асоціація пожежників повідомила, що один пожежник перебуває в операційній.

Грем Крістенсен, колишній президент Альянсу стежок Лейк-Сіті, сказав, що пожежна служба Кер-д’Ален регулярно проводила розчищення кущів та гасіння пожеж там, і що йому не відомо про природні лісові пожежі там за останні два десятиліття. Він сказав, що напад став шоком, тому що цей район завжди був таким безпечним.

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«Там усі почуваються комфортно», — сказав він.

У неділю Браян Гедлі їхав ґрунтовими дорогами навколо гори Канфілд, щоб потренуватися до змагань з гірського велосипедного спорту, коли близько 13:35 сусід зателефонував йому і поділився новинами про пожежу. Хедлі повернувся, і, спускаючись з гори, почув три постріли один за одним. Коли він дістався парковки біля підніжжя гори, правоохоронці наказали йому залишити цей район.

«Це розбиває серце», — сказав він про стрілянину.

Він сказав, що досі бачив дим від вогню, що клубочився над його дахом у неділю ввечері — тривожне видовище, оскільки нещодавні посушливі умови збільшили небезпеку лісових пожеж у північному Айдахо.

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ФБР підтвердило, що вони перебувають на місці події та допомагають місцевій владі. Губернатор Айдахо Бред Літтл у соціальних мережах засудив напад.

«Це жахливий прямий напад на наших хоробрих пожежників. Я прошу всіх жителів Айдахо молитися за них та їхні родини, поки ми чекаємо на більше інформації», — сказав він.

Влада заявила, що небезпека стрілянини завадила владі боротися з пожежею. Округ має намір «мобілізувати все можливе», і що в неділю ввечері він підпише декларацію про надзвичайний стан, аби знайти додаткові ресурси.

Нагадаємо, у четвер, 22 травня, охоронці відкрили вогонь по невідомій людині, яка перебувала біля воріт штаб-квартири ЦРУ поблизу Вашингтона. Згодом її було затримано.

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За його словами, співробітники служби безпеки «вступили в переговори з людиною» біля головних воріт. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що підозрюваною була жінка.

Речник відмовився розкрити будь-які інші деталі інциденту, окрім того, що затримана особа зараз перебуває під вартою.