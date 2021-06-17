У США невідомі серед білого дня влаштували смертельну стрілянину по перехожих

Одна людина загинула, а ще п'ятеро перебувають у критичному стані.
В американському штаті Меріленд в середу, 16 червня, невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор.
Про це повідомляє The Associataed Press.
Зазначається, що внаслідок стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро нині перебувають в лікарні у критичному стані. За даними правоохоронців, інцидент стався після 14:00 за місцевим часом.
Шестеро потерпілих разом перебували поблизу житлових будинків, коли до них підійшли двоє чи троє озброєних людей. Нападники почали стріляти у своїх жертв, а потім втекли з місця події, їх розшукують.
Правоохоронці опитують жителів кварталу і збирають докази, а також закликають місцевих повідомляти будь-яку інформацію щодо інциденту, яка може знадобитися слідству для встановлення обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Раніше в американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.
Зауважимо, що від початку року в США в масових стрілянинах загинуло понад вісім тисяч людей.