У США невідомі серед білого дня влаштували смертельну стрілянину по перехожих

Одна людина загинула, а ще п'ятеро перебувають у критичному стані.

В американському штаті Меріленд в середу, 16 червня, невідомі відкрили вогонь у бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор.

Про це повідомляє The Associataed Press.

Зазначається, що внаслідок стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро нині перебувають в лікарні у критичному стані. За даними правоохоронців, інцидент стався після 14:00 за місцевим часом.

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Шестеро потерпілих разом перебували поблизу житлових будинків, коли до них підійшли двоє чи троє озброєних людей. Нападники почали стріляти у своїх жертв, а потім втекли з місця події, їх розшукують.

Правоохоронці опитують жителів кварталу і збирають докази, а також закликають місцевих повідомляти будь-яку інформацію щодо інциденту, яка може знадобитися слідству для встановлення обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше в американському штаті Джорджія внаслідок стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.

Зауважимо, що від початку року в США в масових стрілянинах загинуло понад вісім тисяч людей.

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