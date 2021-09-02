У США невідомий відкрив вогонь у школі і смертельно поранив одного з учнів

Хлопець помер у лікарні.
Стрілянина в американській школі. У Північній Кароліні невідомий відкрив вогонь у навчальному закладі і смертельно поранив одного з учнів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.
Зазначається, що хлопець помер у лікарні. Решті учнів та вчителів вдалось врятуватися. На місці працюють правоохоронці. Район перекритий. З міркувань безпеки навчання призупинили також у сусідніх школах. Жодних подробиць про стрільця поліція не розголошує, нині його шукають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида малюк випадково застрелив свою 21-річну матір.