У США невідомий відкрив вогонь у школі і смертельно поранив одного з учнів

У США невідомий відкрив вогонь у школі і смертельно поранив одного з учнів

Хлопець помер у лікарні.

Стрілянина в американській школі. У Північній Кароліні невідомий відкрив вогонь у навчальному закладі і смертельно поранив одного з учнів.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 вересня.

Зазначається, що хлопець помер у лікарні. Решті учнів та вчителів вдалось врятуватися. На місці працюють правоохоронці. Район перекритий. З міркувань безпеки навчання призупинили також у сусідніх школах. Жодних подробиць про стрільця поліція не розголошує, нині його шукають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида малюк випадково застрелив свою 21-річну матір.

Новини світу: у США невідомий відкрив вогонь у школі і смертельно поранив одного з учнів

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