У США невідомий викрав літак і погрожує врізатися ним у місцевий супермаркет (відео)

Викрадений літак почав кружляти над північчю Міссісіпі близько 5 ранку в суботу, 3 вересня. У поліції кажуть, що довелося евакуювати увесь місцевий маркет Walmart, адже пілот погрожував врізатися в нього.

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і від самого ранку погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що у зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Пілот спочатку кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз літає над населеним пунктом поблизу. Поліція заявила, що встановила прямий контакт з викрадачем.

"Громадян просять уникати цієї території до роз’яснення. З мобільністю літака такого типу небезпечна зона набагато більша, ніж навіть Тупело", - наголосили в поліції.

BREAKING: Plane Threatening To Crash into WalMart on West Main in Tupelo, Mississippi



Tupelo police announced a pilot is threatening to intentionally crash a plane into Wal Mart on West Main Street.



!!!Police say citizens must avoid the area until all clear is pic.twitter.com/mR5vOObijY — Burton Staggs (@burtstaggsnews) September 3, 2022

Влада припускає, що літак, який викрали — це Beechcraft King Air C90A. Правоохоронці намагаються ’ясувати, чи є пілот-викрадач працівником місцевого аеропорту. Наразі слідчі продовжували стежити за траєкторією літака та тримати зв’язок з пілотом.

Нагадаємо, у США жителям будинку для літніх людей замість соку дали рідину для миття посуду. Через халатність працівників померла 93-річна жінка, яка хворіла на деменцію.

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