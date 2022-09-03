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У США невідомий викрав літак і погрожує врізатися ним у місцевий супермаркет (відео)

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У США невідомий викрав літак і погрожує врізатися ним у місцевий супермаркет (відео)

Фото: Associated Press

Викрадений літак почав кружляти над північчю Міссісіпі близько 5 ранку в суботу, 3 вересня. У поліції кажуть, що довелося евакуювати увесь місцевий маркет Walmart, адже пілот погрожував врізатися в нього.

У містечку Тупело (штат Міссісіпі) чоловік викрав невеликий приватний літак і від самого ранку погрожує врізатися на ньому в супермаркет Walmart.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що у зв'язку загрозою були евакуйовані Walmart та найближчий магазин. Пілот спочатку кружляв над Тупело близько чотирьох годин, а зараз літає над населеним пунктом поблизу. Поліція заявила, що встановила прямий контакт з викрадачем.

"Громадян просять уникати цієї території до роз’яснення. З мобільністю літака такого типу небезпечна зона набагато більша, ніж навіть Тупело", - наголосили в поліції.

Влада припускає, що літак, який викрали — це Beechcraft King Air C90A. Правоохоронці намагаються ’ясувати, чи є пілот-викрадач працівником місцевого аеропорту. Наразі слідчі продовжували стежити за траєкторією літака та тримати зв’язок з пілотом.

Нагадаємо, у США жителям будинку для літніх людей замість соку дали рідину для миття посуду. Через халатність працівників померла 93-річна жінка, яка хворіла на деменцію. 

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