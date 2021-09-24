У США невідомий влаштував стрілянину в крамниці: загинула щонайменше одна людина

У США невідомий влаштував стрілянину в крамниці: загинула щонайменше одна людина

Нападник вкоротив собі віку.

Невідомий зчинив стрілянину в американському штаті Теннессі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 вересня.

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Від отриманих травм на місці загинула одна людина. Крім того, 12 осіб дістали поранень.

Чоловік зайшов до крамниці і відкрив хаотичний вогонь. У паніці відвідувачі кинулися тікати із приміщення, хто не встиг - ховалися за холодильниками та полицями із товарами. Усе припинлося, коли нападник укоротив собі віку.

Нині поліція намагається з'ясувати його мотиви та особу. У ЗМІ шириться версія, що чоловік раніше працював у цьому магазині.

Як повідомлялося, у місті Луїсвілл штату Кентуккі в США невідомі з автомобіля відкрили вогонь по автобусній зупинці. Там перебували учні місцевої школи. Внаслідок інциденту загинув школяр, ще двоє - поранені.

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