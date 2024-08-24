У США незалежний кандидат Кеннеді закликав підтримати Трампа

Американській політик Роберт Ф. Кеннеді-молодший призупинив свою передвиборчу кампанію президента в окремих шатах та закликав підтримати Дональда Трампа.

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Про це інформує BBC.

Видання пише, що Кеннеді не бачить перспектив перемогти на виборах.

Крім того, ані закликав своїх прихильників підтримати на виборах Дональда Трампа, особливо в тих штатах, від яких залежить результат.

Також він заявив, що йому близька позиція Трампа щодо війни Росії проти України.

Як відомо, раніше Трамп заявляв, що він зможе примусити Росію та Україну до переговорів.

"Одне це виправдовувало б мою підтримку його кампанії", - заявив Кеннеді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак напарника Трампа на виборах Венса здійснив аварійну посадку.

Крім того, ми також інформували, що Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах.

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