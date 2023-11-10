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У США новий бомбардувальник-невидимка B-21 Raider здійснив перший політ: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У США новий бомбардувальник-невидимка B-21 Raider здійснив перший політ: з'явилося відео

Перший політ бомбардувальника B-21 Raider / Фото: скриншот з відео

У перший політ літак вирушив із Палмдейла, штат Каліфорнія, де розташований 43-й завод ВПС США.

Новітній бомбардувальник B-21 Raider виробництва Northrop Grumman, що має форму "літального крила" та здатний нести ядерну зброю, здійснив перший політ з виробничої бази американських ВПС.

Про це повідомляє Reuters.

"B-21, який має таку саму форму "літального крила", як і його попередник B-2, може нести як звичайну, так і ядерну зброю",- зазначається у повідомленні.

У перший політ літак вирушив із Палмдейла, штат Каліфорнія, де розташований 43-й завод ВПС США. 

За словами представниці ВПС США Енн Штефанек, "B-21 Raider перебуває на стадії льотних випробувань". Зараз виготовляється шість тестових літаків.

За попередньою інформацією, новий бомбардувальник коштуватиме приблизно $750 мільйонів.

Зазначається, що американські ВПС планують закупити в майбутньому щонайменше 100 таких літаків та розпочати заміну парку бомбардувальників B-1 і B-2.

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Дата публікації
Перегляди
280
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