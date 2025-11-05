ТСН у соціальних мережах

У США обговорюють можливість ліквідації Мадуро — ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа розглядала варіанти воєнних дій проти Венесуели, включно з усуненням Ніколаса Мадуро. Серед планів — удари по військових частинах і контроль над нафтовими родовищами.

Ніколас Мадуро та Дональд Трамп

Адміністрація експрезидента США Дональда Трампа, за даними численних американських чиновників, розглядала варіанти силових дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, включно з ідеєю прямого усунення лідера від влади.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За інформацією джерел, серед сценаріїв, які обговорювалися у Вашингтоні, були удари по військових підрозділах, що охороняють президента Венесуели, а також спроби встановити контроль над нафтовими родовищами країни. Офіційно це мало б обґрунтовуватися “боротьбою з наркоторгівлею”.

Попри це, Трамп, за словами наближених до нього осіб, не ухвалив остаточного рішення і висловлював сумніви щодо доцільності таких операцій, побоюючись провалу або втрат серед американських військових.

Юристи Білого дому зверталися до Мін’юсту з проханням підготувати правові підстави для потенційних військових дій, які б не вимагали схвалення Конгресу. Одним із аргументів могло стати те, що Мадуро нібито пов’язаний із “Картелем де лос Солес” — угрупованням, яке США вважають наркотерористичним.

Офіційно Міністерство юстиції відмовилося від коментарів. Однак, як зазначають аналітики, будь-яка спроба Вашингтона виправдати можливе “усунення” Мадуро викликала б серйозні юридичні та міжнародні наслідки.

Раніше Трамп неодноразово публічно звинувачував президента Венесуели у відправленні злочинців до США, а також натякав, що дні Мадуро при владі “можуть бути полічені”.

Очікується, що остаточне рішення щодо подальших дій Вашингтон ухвалить після прибуття до Карибського басейну авіаносця USS Gerald R. Ford — найбільшого корабля у складі ВМС США, на борту якого перебувають понад 5000 військових та 75 літаків.

