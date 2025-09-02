ТСН у соціальних мережах

У США обговорюють стан здоров'я Трампа: що вказує на погіршення

Здоров’я та самопочуття Трампа зараз є головною темою для американських медіа.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

У США ширяться чутки про можливе погіршення здоров’я президента Дональда Трампа. Він уже кілька днів не з’являється на публіці.

Про це в ефірі «Еспресо» сказала викладачка університету Temple (США) Олена Міщук.

За її словами, у США всі наразі обговорюють той факт, що президент Дональд Трамп не з’являється в публічному просторі вже 4-5 днів.

«Водночас існують чутки про його стан здоров’я. Це, напевно, зараз і є найважливішою новиною», — зазначила Міщук.

Одним із «сигналів» є те, що останнім часом у президента Трампа набрякають ноги, він намагається сидіти за столом під час пресконференцій, щоб їх не було видно. Це помітили журналісти. Викладачка додає, що також на одній з його рук видно сліди, схожі на наслідки внутрішньовенних ін’єкцій.

«Час від часу він намагається замаскувати їх косметичними засобами, але не дуже вдало, тож це помітно. Сьогодні з’явилася фотографія з лімузина, коли він повертався до Білого дому. Навіть Венс висловив думку, що готовий стати президентом у разі, якщо стан Трампа погіршиться», — додала Міщук.

Нагадаємо, Трамп у вівторок, 2 вересня, виступить із важливою заявою. Виступ заплановано на 14:00 (близько 21:00 за київським часом). Втім, про що саме говоритиме очільник Білого дому, наразі невідомо.

Примітно, що саме 2 вересня спливає 50-денний термін, який Трамп встановив диктатору РФ Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. Президент США погрожував запровадити 100% вторинні мита на країни, що купують російську нафту. Але згодом він скоротив дедлайн до 10–12 днів.

