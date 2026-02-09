У США обмежили доступ до розвідданих після перехопленої незвичної розмови з оточенням Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

У Сполучених Штатах посилили внутрішній контроль над обігом розвідувальної інформації після того, як Агентство національної безпеки перехопило телефонну розмову між представниками іноземної розвідки та особою, наближеною до президента США.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, інцидент стався 2025 року та привернув особливу увагу керівництва американської розвідспільноти. Інформацію про перехоплення спершу отримав адвокат інформатора, який передав її директору національної розвідки США.

Замість стандартної процедури внутрішнього аналізу в АНБ, паперову копію секретних матеріалів було передано безпосередньо керівнику адміністрації. Після цього директор національної розвідки ухвалила рішення обмежити поширення цих даних усередині АНБ, зобов’язавши співробітників надсилати відповідні документи виключно до її офісу.

Спочатку вважалося, що розмова відбулася навесні 2025 року. Втім, згодом адвокат інформатора уточнив, що особа, яка контактувала з іноземною розвідкою, не є державним службовцем і не обіймає офіційної посади в адміністрації президента.

Речник директора національної розвідки наголосив, що всі дії здійснювалися в межах чинного законодавства та відповідно до внутрішніх процедур. За його словами, публікації з політичними інтерпретаціями «не відображають реального стану справ і не повинні підривати роботу АНБ та інших органів, відповідальних за національну безпеку».

Інцидент знову актуалізував питання контролю за обігом секретної інформації та дотримання юридичних процедур під час взаємодії розвідувальних структур із політичним оточенням. Як зазначає видання, навіть один зафіксований телефонний контакт може стати підставою для перевірок, обмежень і перегляду механізмів доступу до чутливих даних.

