У США обрали спікера Палати представників — головне, що потрібно знати про Майка Джонсона

Майк Джонсон — четвертий висуванець. На його підтримку віддано 220 голосів. Зокрема, за нього проголосував його попередник Кевін Маккарті.

У США з четвертої спроби обрали спікера Палати представників у Конгресі. Ним став республіканець Майк Джонсон. За нього було віддано 220 голосів.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо про спікера Палати представників, конгресмена Майка Джонсона

Новообраний спікер відомий підтримкою 45-го президента США Дональда Трампа і критикою допомоги Україні.

51-річний Майк Джонсон — республіканець від штату Луїзіана. Його вперше обрали до Палати представників 2016 року.

Джонсон має юридичну освіту. Спеціалізується на конституційному праві.

Після отримання ступеня ділового адміністрування в Університеті штату Луїзіана та докторського ступеня в Юридичному центрі Пола М. Геберта Джонсон викладав у коледжі. Згодом розпочав політичну кар’єру в законодавчому органі Луїзіани, де працював від 2015 до 2017 року.

Джонсон має тісні зв'язки з експрезидентом, входив до команди його юристів і захищав Трампа під час обох імпічментів.

Після того, як 7 листопада 2020 року були оголошені результати виборів у США на користь Джо Байдена, Джонсон звернувся до Трампа з такими словами: "Залишайтеся сильним і продовжуйте боротися, сер! Нація залежить від вашої рішучості. Ми повинні вичерпати всі доступні засоби правового захисту, щоб відновити довіру американців до чесності нашої виборчої системи".

"2024 року ми матимемо ще більшу й важливішу ПЕРЕМОГУ! Моя наполеглива ПРОПОЗИЦІЯ полягає в тому, щоб піти далі з провідним кандидатом, Майком Джонсоном, і ЗРОБИТИ ЦЕ ШВИДКО!" — своєю чергою підтримав Трамп Джонсона 25 жовтня 2023 року.

Додамо, що Джонсон є членом Юридичного комітету та Комітету з питань збройних сил. Він також колишній голова Республіканського наукового комітету.

Важливі факти про Джонсона

Виступає проти допомоги Україні, зокрема, голосував проти пакету Києву в 40 млрд доларів, тому що вважає, що США не варто надсилати гроші на тлі внутрішніх проблем.

Противник Байдена на президентських виборах 2020 року.

Підтримує обмеження прав ЛГБТ.

Нагадаємо, днями фракція Республіканської партії в Палаті представників за підсумками п’яти раундів голосування обрала нового кандидата у спікери палати – представника зі штату Міннесота Тома Еммера. Однак пізніше Еммер вибув із числа претендентів на посаду спікера Палати представників США.

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