У США оцінили версію про катастрофу F-16 через "дружній вогонь" Patriot — NYT

Поки що зарано говорити про точні причини катастрофи.

Двоє високопоставлених військових чиновників США кажуть, що причиною падіння винищувача F-16 в Україні, ймовірно, був не “дружній вогонь” із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє New York Times.

У виданні наголосили, що американські та українські слідчі розглядають різні версії. Серед них — механічна несправність або помилка пілота.

З посиланням на українських військових аналітиків New York Times пише, що поки що зарано говорити про точні причини катастрофи.

У виданні наголосили, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, які складися в Україні в понеділок, 26 серпня.

За інформацією Повітряних сил, коли льотчик Олексій Месь на F-16 переслідував російські ракети, команди з трьох різних оборонних систем, включаючи ракети Patriot, а також мобільні групи з ракетами Stinger і британськими ракетами Starstreak, працювали над перехопленням 127 ракет і 109 ударних безпілотників.

“До втрати F-16 могло призвести багато речей, у тому числі технічний стан літака, помилка пілота, зовнішні фактори”, — цитує видання авіаційного експерта і колишнього офіцера Повітряних сил ЗСУ Анатолія Храпчинського.

За його словами, не виключено, що осколки знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака.

США долучиться до розслідування! Що трапилось з F-16? Чому загинув Moonfish?

Нагадаємо, Повітряні сили України втратили винищувач F-16 під час масованої ракетної атаки 26 серпня, в повітряному бою загинув один з найдосвідченіших українських пілотів.

Читайте також: