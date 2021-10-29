Першим американцем “третьої статі” став колишній службовець ВМС США

Дана Ззім просить використовувати щодо себе займенники “вони/їм/їх”.

Власником першого американського паспорта із позначенням статі "Х" для небінарних, інтерсекс та гендерно-неконформних людей став колишній службовець Військово-морських сил США 63-річний Дана Ззім.

Про подробиці боротьби цієї особи за право офіційно належати до “третьої статі” повідомляє Associated Press.

Ще у 2015 році колишній військовослужбовець Дана Ззім звернувся із позовом до суду, в якому просив Державний департамент дозволити запровадження інтерсекс-гендерних паспортів. У 2020 році Апеляційний суд США ухвалив рішення на його користь, зазначивши, що примус інтерсексуалів обирати маркер чоловічої чи жіночої статі у заяві на паспорт “вносить неточність у дані”.

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У червні 2021 року Держдепартамент США оголосив, що змінить свою політику, додавши гендерний маркер до паспортів США для небінарних та інтерсексуальних людей.

Дана від народження мав анатомію, яка не класифікується як чоловіча або жіноча, і в дитинстві переніс кілька “незворотних, болючих та непотрібних з медичної точки зору операцій”, адже батьки хотіли, аби він був схожий на хлопчика.

Вперше Ззім ідентифікував себе як інтерсекса під час навчання в Колумбійському університеті. Зараз він просить використовувати щодо себе займенники “вони/їм/їх”.

Паспорт із гендером “X”, який отримав Дана Ззім, став першим у Сполучених Штатах, але його вже видають в інших країн — зокрема, в Австралії, Австрії, Бангладеш, Канаді, Данії, Німеччині, Ісландіі, Індії, Мальті, Непалі, Новій Зеландії та Пакистані.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році вперше за всю історії існування змагань взяла участь трансгендерна спортсменка - штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

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