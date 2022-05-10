У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії-2022: повний перелік видань та журналістів

Найпрестижнішою американською нагородою в журналістиці цього року відзначали за розповіді про напад прихильників Трампа на Капітолій, виведення американських військ з Афганістану та боротьбу з COVID-19 в Індії.
У понеділок, 9 травня, Колумбійський університет оголосив лауреатів Пулітцерівської премії 2022 року.
На офіційному сайті опубліковано повний перелік видань та журналістів, які стали переможцями у кожній із номінацій.
Найпрестижніша нагорода в журналістиці та літературі США була заснована угорсько-американським журналістом і видавцем Джозефом Пулітцером. Вперше премію вручили у 1917 році. Ось як виглядає цьогорічний перелік лауреатів:
- Видання The Washington Post нагороджено за об’єктивну розповідь про напад на Капітолій у Вашингтоні 6 січня 2021 року, здійснений прихильниками експрезидента Дональда Трмапа.
- Співробітники Miami Herald - за висвітлення руйнування кондомініумного комплексу Champlain Towers South, в якому поєднано чіткий та співчутливий текст з вичерпними новинами та звітами про відповідальність.
- Журналісти Корі Г. Джонсон, Ребекка Вулінгтон та Елі Мюрреєм із Tampa Bay Times нагороджені за переконливе викриття високотоксичних небезпек на єдиному у Флориді заводі з переробки батарей, що змусило вжити заходів безпеки для належного захисту працівників та мешканців поблизу.
- Співробітників журналу Quanta, зокрема Наталі Волчовер, нагороджено за репортаж, який розкрив складнощі побудови космічного телескопа Джеймса Вебба, розробленого для сприяння новаторським астрономічним і космологічним дослідженням.
- Медісона Хопкінса із Better Government Association та Сесілію Рейес з Chicago Tribune - за дослідження тривалої історії Чикаго щодо невдалого дотримання правил безпеки в будівництві та пожежної безпеки.
- Співробітники The New York Times - за проект, який кількісно оцінив тривожну модель смертельних зупинок на дорогах поліцією, що продемонстрував, як можна було уникнути сотень смертей і як офіцери зазвичай уникали покарання.
- Співробітники того ж таки The New York Times - за повідомлення, які викрили величезні жертви цивільного населення внаслідок авіаударів під проводом США в Іраку, Сирії та Афганістані.
- Дженніфер Сеньйор із The Atlantic нагороджений за портрет родини, яка зазнала втрат після теракту 11 вересня 2001 року.
- Мелінду Хеннебергер із The Kansas City Star нагороджено за переконливі колонки з вимогою справедливості щодо ймовірних жертв відставного поліцейського детектива, звинуваченого у сексуальному насильстві.
- Саламіші Тіллет із The New York Times присуджено нагороду за наукові статті про роль афроамериканців у мистецтві та масовій культурі — роботу, яка успішно поєднує академічний і неакадемічний критичний дискурс.
- Лізу Фалькенберг, Майкла Лінденбергера, Джо Холлі та Луїса Карраско з Houston Chronicle нагороджено за кампанію, яка розкрила тактику шахрайства на виборах і виступила за розумні реформи голосування.
- Фахміда Азіма, Ентоні Дель Кола, Джоша Адамса та Уолта Хікі з Insider - за використання графічних репортажів і засобів коміксів про утиски уйгурів у Китаї.
- Маркус Яма з Los Angeles Times нагороджений за необроблені та термінові зображення виходу США з Афганістану, які відображають людську ціну історичних змін у країні.
- Він МакНеймі, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Семюель Корум і Джон Черрі з Getty Images нагороджені за фотографії нападу на Капітолій США.
- Аднан Абіді, Санна Іршад Матту, Аміт Дейв і покійний датський фотограф Сіддікі з Reuters нагороджені за зображення жертв COVID-19 в Індії.
- Співробітники Futuro Media в Нью-Йорку та PRX у Бостоні за фото чоловіка, який повертається в суспільство після більш ніж 30 років ув’язнення.
Нагадаємо, спеціальною відзнакою "за відвагу, витривалість та відданість правді" під час російської агресії нагороджено усіх українських журналістів.
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