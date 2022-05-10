У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії-2022: повний перелік видань та журналістів

Найпрестижнішою американською нагородою в журналістиці цього року відзначали за розповіді про напад прихильників Трампа на Капітолій, виведення американських військ з Афганістану та боротьбу з COVID-19 в Індії.

У понеділок, 9 травня, Колумбійський університет оголосив лауреатів Пулітцерівської премії 2022 року.

На офіційному сайті опубліковано повний перелік видань та журналістів, які стали переможцями у кожній із номінацій.

Найпрестижніша нагорода в журналістиці та літературі США була заснована угорсько-американським журналістом і видавцем Джозефом Пулітцером. Вперше премію вручили у 1917 році. Ось як виглядає цьогорічний перелік лауреатів:

Видання The Washington Post нагороджено за об’єктивну розповідь про напад на Капітолій у Вашингтоні 6 січня 2021 року, здійснений прихильниками експрезидента Дональда Трмапа.

нагороджено за об’єктивну розповідь про напад на Капітолій у Вашингтоні 6 січня 2021 року, здійснений прихильниками експрезидента Дональда Трмапа. Співробітники Miami Herald - за висвітлення руйнування кондомініумного комплексу Champlain Towers South, в якому поєднано чіткий та співчутливий текст з вичерпними новинами та звітами про відповідальність.

- за висвітлення руйнування кондомініумного комплексу Champlain Towers South, в якому поєднано чіткий та співчутливий текст з вичерпними новинами та звітами про відповідальність. Журналісти Корі Г. Джонсон, Ребекка Вулінгтон та Елі Мюрреєм із Tampa Bay Times нагороджені за переконливе викриття високотоксичних небезпек на єдиному у Флориді заводі з переробки батарей, що змусило вжити заходів безпеки для належного захисту працівників та мешканців поблизу.

нагороджені за переконливе викриття високотоксичних небезпек на єдиному у Флориді заводі з переробки батарей, що змусило вжити заходів безпеки для належного захисту працівників та мешканців поблизу. Співробітників журналу Quanta , зокрема Наталі Волчовер , нагороджено за репортаж, який розкрив складнощі побудови космічного телескопа Джеймса Вебба, розробленого для сприяння новаторським астрономічним і космологічним дослідженням.

, зокрема , нагороджено за репортаж, який розкрив складнощі побудови космічного телескопа Джеймса Вебба, розробленого для сприяння новаторським астрономічним і космологічним дослідженням. Медісона Хопкінса із Better Government Association та Сесілію Рейес з Chicago Tribune - за дослідження тривалої історії Чикаго щодо невдалого дотримання правил безпеки в будівництві та пожежної безпеки.

- за дослідження тривалої історії Чикаго щодо невдалого дотримання правил безпеки в будівництві та пожежної безпеки. Співробітники The New York Times - за проект, який кількісно оцінив тривожну модель смертельних зупинок на дорогах поліцією, що продемонстрував, як можна було уникнути сотень смертей і як офіцери зазвичай уникали покарання.

- за проект, який кількісно оцінив тривожну модель смертельних зупинок на дорогах поліцією, що продемонстрував, як можна було уникнути сотень смертей і як офіцери зазвичай уникали покарання. Співробітники того ж таки The New York Times - за повідомлення, які викрили величезні жертви цивільного населення внаслідок авіаударів під проводом США в Іраку, Сирії та Афганістані.

- за повідомлення, які викрили величезні жертви цивільного населення внаслідок авіаударів під проводом США в Іраку, Сирії та Афганістані. Дженніфер Сеньйор із The Atlantic нагороджений за портрет родини, яка зазнала втрат після теракту 11 вересня 2001 року.

нагороджений за портрет родини, яка зазнала втрат після теракту 11 вересня 2001 року. Мелінду Хеннебергер із The Kansas City Star нагороджено за переконливі колонки з вимогою справедливості щодо ймовірних жертв відставного поліцейського детектива, звинуваченого у сексуальному насильстві.

нагороджено за переконливі колонки з вимогою справедливості щодо ймовірних жертв відставного поліцейського детектива, звинуваченого у сексуальному насильстві. Саламіші Тіллет із The New York Times присуджено нагороду за наукові статті про роль афроамериканців у мистецтві та масовій культурі — роботу, яка успішно поєднує академічний і неакадемічний критичний дискурс.

присуджено нагороду за наукові статті про роль афроамериканців у мистецтві та масовій культурі — роботу, яка успішно поєднує академічний і неакадемічний критичний дискурс. Лізу Фалькенберг, Майкла Лінденбергера, Джо Холлі та Луїса Карраско з Houston Chronicle нагороджено за кампанію, яка розкрила тактику шахрайства на виборах і виступила за розумні реформи голосування.

нагороджено за кампанію, яка розкрила тактику шахрайства на виборах і виступила за розумні реформи голосування. Фахміда Азіма, Ентоні Дель Кола, Джоша Адамса та Уолта Хікі з Insider - за використання графічних репортажів і засобів коміксів про утиски уйгурів у Китаї.

- за використання графічних репортажів і засобів коміксів про утиски уйгурів у Китаї. Маркус Яма з Los Angeles Times нагороджений за необроблені та термінові зображення виходу США з Афганістану, які відображають людську ціну історичних змін у країні.

нагороджений за необроблені та термінові зображення виходу США з Афганістану, які відображають людську ціну історичних змін у країні. Він МакНеймі, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Семюель Корум і Джон Черрі з Getty Images нагороджені за фотографії нападу на Капітолій США.

нагороджені за фотографії нападу на Капітолій США. Аднан Абіді, Санна Іршад Матту, Аміт Дейв і покійний датський фотограф Сіддікі з Reuters нагороджені за зображення жертв COVID-19 в Індії.

і покійний датський фотограф нагороджені за зображення жертв COVID-19 в Індії. Співробітники Futuro Media в Нью-Йорку та PRX у Бостоні за фото чоловіка, який повертається в суспільство після більш ніж 30 років ув’язнення.

Нагадаємо, спеціальною відзнакою "за відвагу, витривалість та відданість правді" під час російської агресії нагороджено усіх українських журналістів.

"Наші діди перемогли нацизм, а ми переможемо рашизм": журналісти ТСН поділилися враженнями з Берліна

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