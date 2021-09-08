У США впізнали ще двох жертв теракту 11 вересня, імена понад тисячі загиблих - досі невідомі

У США впізнали ще двох жертв теракту 11 вересня, імена понад тисячі загиблих - досі невідомі

Водночас 1 106 (40%) з 2 753 жертв терактів досі невпізнані.

У Нью-Йорку управління головного судмедексперта впізнало двох жертв терактів у Всесвітньому торговому центрі 11 вересня 2001 року.

Про це у вівторок, 7 вересня, повідомила пресслужба управління.

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"Дороті Морган з Гемпстеду (штат Нью-Йорк) є 1646 жертвою, чоловік, ім'я якого не розголошується на прохання родини, є 1647-ю жертвою", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними організації, встановлення особистостей цих загиблих стало першим із жовтня 2019 року. Водночас 1 106 (40%) з 2 753 жертв терактів досі невпізнані.

Нагадаємо:

На базі Гуантанамо поновились слухання у справі терактів 11 вересня у США.

у справі терактів 11 вересня у США. Президент США Джо Байден наказав розсекретити деякі документи про теракт 11 вересня.

про теракт 11 вересня. 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку стався найстрашніший теракт в історії. Два літаки "Боїнг-767" з інтервалом в 17 хвилин врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру. Від потужного удару і пожежі будівлі обвалилися. Масштабний теракт забрав життя 2733 осіб.

Новини світу: у США розсекретять частину документів, пов'язаних з терактами 11 вересня

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