У США оприлюднили ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна: що в ній написано

Епштейн / © Associated Press

Федеральний суд у Нью-Йорку оприлюднив записку, яку, ймовірно, написав американський фінансист Джеффрі Епштейн перед смертю у в’язниці влітку 2019 року. Документ був засекречений майже п’ять років і зберігався у матеріалах іншої кримінальної справи.

За даними американських медіа, записку знайшов колишній співкамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне — експоліцейський, засуджений до довічного ув’язнення за вбивства. Він стверджував, що виявив аркуш у книзі після того, як Епштейн пережив першу спробу самогубства у липні 2019 року.

У тексті записки містяться фрази про можливість “обрати час для прощання”, а також твердження, що слідчі нібито “нічого не знайшли” проти нього. Водночас офіційного підтвердження автентичності документа наразі немає.

Суддя Кеннет Карас ухвалив рішення розсекретити записку після звернення газети The New York Times. Міністерство юстиції США не заперечувало проти її оприлюднення.

Джеффрі Епштейн помер у серпні 2019 року у федеральному ізоляторі Нью-Йорка. Офіційно його смерть визнали самогубством. На момент смерті він очікував суду у справі про сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Обставини його смерті роками залишаються предметом суспільних суперечок та конспірологічних теорій.

«Файли Епштейна» та Україна: нерухомість у Львові та модель з Броварів

Нагадаємо, розслідувачі «Слідства.Інфо» також виявили листування між Епштейном і українкою Анастасією Н., яка від 2015 до 2019 року підбирала для нього молодих дівчат. Епштейн оплачував їй витрати на салони, авіаперельоти та техніку.

У файлах також згадуються українські бізнес-активи та інвестиції. Наприклад, 2017 року Епштейн обговорював потенційну угоду в банківському секторі України з грецьким топменеджером, а також розглядав можливість придбання п’ятирівневої вілли у Львові на вулиці Бориса Романицького.

