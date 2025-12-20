У США опублікували нові "файли Епштейна": хто фігурує

Джеффрі Епштейн / © Associated Press

Міністерство юстиції США у п’ятницю, 19 грудня, оприлюднило частину документів, пов’язаних з розслідуванням справи Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє BBC.

Опубліковані фото і файли частково заблюрені чи засекречені. Зокрема, закриті дані про жертв злочинів, про інших приватних осіб, а ще захищені конфіденційні матеріали розслідування.

Серед тисяч документів, оприлюднених Міністерством юстиції, є фотографії, записи телефонних розмов, свідчення суду присяжних та стенограми допитів. Також є фотографії компакт-дисків і касет із записами. Серед оприлюднених документів є багато рукописних нотаток, деякі з яких згадують Ґілейн Максвел, яку 2021 року засудили за сприяння злочинам Епштейна.

На окремих фото зображені колишній президент США Білл Клінтон, британський музикант і актор Мік Джаггер та американська попзірка Майкл Джексон. Де, коли та в якому контексті були зроблені ці знімки, невідомо. Ще один файл містить 50 цензурованих зображень оголених жінок.

Сьогодні, 20 грудня, мають оприлюднити ще файли, пов’язані зі справою Джеффрі Епштейна. Цей момент може стати ключовим у багаторічній справі, що продовжує мати політичні наслідки у США.

Як Трамп пов’язаний з Епштейном

Під час своєї президентської кампанії 2024 року Трамп обіцяв оприлюднення «файлів Епштейна». Але вже після перемоги на виборах весь час намагався уникнути цього кроку. Ще в липні він називав документи «брехнею» і «нудними».

Тиск на Трампа посилився після того, як конгресмени від Демократичної партії з наглядового комітету Палати представників оприлюднили три електронні листи, які були серед 20 тисяч документів, що їх витребували від компаній, котрі були пов’язані з Епштейном. У цих листах згадувався чинний президент США.

Трамп та Епштейн оберталися у тих самих бізнесових та суспільних колах наприкінці 1980-х років та, судячи з усього, стали близькими друзями. 1990 року Епштейн придбав будинок, розташований лише за три кілометри від угіддя Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді.

2019 року Епштейну висунули обвинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Тоді Трамп сказав: «Я не думаю, що розмовляв з ним останні 15 років». Після смерті Епштейна Трамп закликав до повного розслідування справи свого колишнього друга. Шість років потому американський президент знову повернувся до цієї позиції.